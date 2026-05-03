Firenze 24enne muore dopo il parto in ospedale | Procura apre indagine

A Firenze una donna di 24 anni è deceduta poco dopo aver dato alla luce un bambino in ospedale. Secondo quanto riferito, subito dopo il parto ha subito una grave emorragia che ha causato arresti cardiaci. La Procura ha aperto un’indagine per accertare le cause della morte, mentre l’Asl ha dichiarato di essere disponibile a collaborare con le autorità competenti.

Poco dopo il parto, la donna avrebbe subito una grave emorragia seguita da arresti cardiaci. L'Asl dichiara di essere pienamente disponibile a collaborare con la Procura LaProcura diFirenzeha avviato un’inchiestasullamorte di una giovane donnaavvenuta il 1° maggio presso l’Ospedale San Giovanni di Diodi Firenze,in seguito al partoal termine della sua prima gravidanza. In una nota ufficiale, l’Azienda Sanitaria Toscana Centroha espresso la propria piena disponibilità acollaborare con la magistratura. Secondo quanto riportato dalla stessa Azienda sanitaria, la paziente eraentrata in travagliospontaneamente ed è stata assistita dal team ostetrico fino al parto, conclusosi regolarmente il 30 aprile.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Firenze, 24enne muore dopo il parto in ospedale: Procura apre indagine Notizie correlate Muore dopo il parto in ospedale, la procura di Firenze apre un'inchiestaAGI - La Procura di Firenze ha avviato un'inchiesta sulla morte avvenuta il primo maggio di una giovane paziente presso l'ospedale San Giovanni di... Leggi anche: Neonata muore in ospedale a 4 giorni dal parto: la Procura di Firenze apre un fascicolo, indagini in corso Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Schiacciato in auto dal carico di un tir in A1, muore dopo 24 ore a 25 anni; Muore dopo il parto all’ospedale Torregalli, via all’inchiesta; Firenze, muore dopo il parto a Torregalli: aperta un’inchiesta della procura; Muore a 24 anni dopo il parto, aperta un'inchiesta. Firenze, Torregalli: muore 24enne dopo il parto. Salvo il bambino. Aperta inchiestaUna donna di 24 anni è morta a Firenze poche ore dopo aver partorito il figlio, che sta bene. E' accaduto giovedì 30 aprile 2026 all'ospedale di Torregalli ma la notizia è stata resa nota oggi, 3 magg ... firenzepost.it Muore a 24 anni dopo aver partorito: la Procura apre un'inchiestaLa giovane era ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio, a Firenze. Avrebbe avuto più emorragie e arresti cardiorespiratori ... today.it La sedia da regista di Franco Zeffirelli e il suo studio, ricostruito fedelmente nella sala 13 della Fondazione Franco Zeffirelli a Firenze. Nello studio, dove il Maestro lavorava alle sue opere, si possono ammirare gli arredi originali, le foto ricordo, i ritratti dei genit facebook Muore dopo parto in ospedale a Firenze, aperta un'inchiesta #firenze x.com