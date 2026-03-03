Piante funghi e altre meraviglie della natura | quattro incontri sulla biodiversità ad Atessa

Il Circolo Legambiente Atessa e la Pro Loco Val di Sangro Atessa Aps organizzano quattro incontri dedicati alla biodiversità, intitolati “Piante, funghi e altre meraviglie della natura”. L’evento è patrocinato dal Comune di Atessa e si svolge nel corso di alcune date, con l’obiettivo di approfondire aspetti legati alla flora e alla fauna locali attraverso incontri tematici.

Gli appuntamenti costituiscono un invito a scoprire il mondo naturale che ci circonda, a comprenderne la complessità e la bellezza Sabato 7 marzo, alle ore 17, al museo Riexperia, c'è la presentazione del libro: "Etnobotanica in Abruzzo: le piante della tradizione popolare", di Aurelio Manzi. Sabato 21 marzo, alle ore 17, nello stesso museo, appuntamento con "Le orchidee spontanee d'Abruzzo", a cura di Mario Pellegrini. Appuntamento nella sala polivalente Montemarcone, sabato 18 aprile, per l'incontro "Funghi: meraviglie della natura", a cura di Nicolò Oppicelli, micologo.