Fiorentina travolta all’Olimpico | Roma a -1 dalla zona Champions

Nella partita allo Stadio Olimpico, la Roma ha battuto la Fiorentina con un risultato di 4-0. La squadra di casa ha conquistato i tre punti, avvicinandosi alla zona Champions League, mentre la Fiorentina ha subito una sconfitta pesante. La gara si è svolta senza particolari episodi controversi e ha visto la Roma dominare dall’inizio alla fine. Questa vittoria permette alla Roma di migliorare la propria posizione in classifica.

La Roma supera con un netto 4-0 la Fiorentina allo Stadio Olimpico e rilancia in modo concreto le proprie ambizioni nella corsa alla prossima Champions League. Una gara interpretata con autorità dalla squadra giallorossa, capace di indirizzare il match già nella prima frazione e di gestirlo con maturità fini al triplice fischio. Una Roma convincente: qualità, ritmo e controllo. La partita racconta di una squadra finalmente compiuta sotto ogni aspetto. La Roma ha giocato con intensità ma anche con lucidità, alternando verticalizzazioni rapide a fasi di possesso gestito con sicurezza. Dopo i primi minuti di studio, i giallorossi hanno preso in mano il match senza lasciarlo più.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Fiorentina travolta all’Olimpico: Roma a -1 dalla zona Champions Notizie correlate Roma formato Champions, Fiorentina-fantasma: 4-0 all'Olimpico. Giallorossi a -1 dalla JuveRoma-Fiorentina 4-0 Marcatori: 13' pt Mancini, 17' pt Wesley, 34' pt Hermoso, 13' st Pisilli Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 7 (27' st Ghilardi 6. Roma-Fiorentina: 60mila all’Olimpico per l’assalto ChampionsUn Olimpico ribollente di passione si prepara a ospitare stasera il posticipo della trentacinquesima giornata tra Roma e Fiorentina, con oltre 60. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Roma manda un segnale per il quarto posto: Fiorentina travolta 4-0 all'Olimpico; Fiorentina, è un'umiliazione capitale: a Roma finisce 4-0; Nazione: Fiorentina, neppure l’onore. Figuraccia Capitale all’Olimpico; La Roma manda un segnale per il quarto posto: Fiorentina travolta 4-0 all'Olimpico. Roma, poker per la Champions: Fiorentina travolta all’OlimpicoLa squadra di Gian Piero Gasperini, trascinata dai gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli, è ora a -1 dal quarto posto e a -3 dal terzo. sportal.it All'Olimpico la Roma travolge la Fiorentina 4-0 e sogna la ChampionsLa Roma ha superato nettamente la Fiorentina con un perentorio 4-0 allo Stadio Olimpico, confermando la propria ambizione di un posto nella prossima Champions League. La squadra giallorossa ha imposto ... it.blastingnews.com Corriere Fiorentino: “Fiorentina travolta dalla Roma. Che umiliazione capitale!” x.com Fiorentina travolta dalla Roma e mai in partita all’Olimpico. Il palo del debuttante Braschi e la sconfitta della Cremonese uniche note liete della serata: per la salvezza aritmetica basterà prendere un punto con il Genoa domenica prossima - facebook.com facebook