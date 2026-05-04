Roma formato Champions Fiorentina-fantasma | 4-0 all' Olimpico Giallorossi a -1 dalla Juve

La Roma ha ottenuto una vittoria per 4-0 contro la Fiorentina nell'incontro valido per la Champions League, giocato all’Olimpico. I marcatori sono stati Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli. La partita si è conclusa con i giallorossi a un punto dalla Juventus in classifica, con il punteggio che li colloca a -1 dalla capolista. La formazione romana ha schierato Svilar tra i pali e una difesa con Mancini titolare.

Roma-Fiorentina 4-0 Marcatori: 13' pt Mancini, 17' pt Wesley, 34' pt Hermoso, 13' st Pisilli Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 7 (27' st Ghilardi 6.5), Ndicka 7, Hermoso 7.5 (38' st Ziolkowski sv); Celik 6.5, Cristante 6.5, Kone 7 (18' st El Shaarawy 6), Wesley 7.5; Soulé 6.5 (27' st Dybala 6), Pisilli 7.5; Malen 7 (37' st Vaz sv). A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Venturino. All.: Gasperini 7.5 Fiorentina (4-3-3): De Gea 5; Dodò 5, Pongracic 4.5 (1' st Comuzzo 5), Ranieri 5.5, Gosens 5; Brescianini 5.5 (30' st Fabbian sv), Fagioli 4.5 (30' st Fazzini sv), Ndour 5; Harrison 5 (1' st Parisi 6), Gudmundsson 4.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Roma formato Champions, Fiorentina-fantasma: 4-0 all'Olimpico. Giallorossi a -1 dalla Juve Notizie correlate Diretta gol Serie A: Roma Fiorentina 4-0 i giallorossi calano il poker e sognano la ChampionsMercato Juve, pazza idea Reijnders per il centrocampo: primi contatti per l’ex Milan! Akanji Inter, scatta il riscatto dopo il tricolore! I... Roma-Fiorentina: 60mila all’Olimpico per l’assalto ChampionsUn Olimpico ribollente di passione si prepara a ospitare stasera il posticipo della trentacinquesima giornata tra Roma e Fiorentina, con oltre 60. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Roma sistema la Fiorentina e si riavvicina alla Champions; Roma-Fiorentina in TV e streaming, dove vedere la partita: le formazioni ufficiali; Serie A: Poker Roma alla Fiorentina, Gasperini riavvicina la Champions; Roma-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv. Roma-Fiorentina 4-0, le pagelle di SLR: Malen-Hermoso da Champions, Wesley ‘formato Mundial’, Pisilli straripanteLe pagelle di Roma-Fiorentina 4-0 di SLR: un poker pieno di giocate spettacolari, con Hermoso, Mancini, Pisilli e Wesley in rete ... siamolaroma.it Roma formato Champions, Fiorentina-fantasma: 4-0 all'Olimpico. Giallorossi a -1 dalla JuveRoma-Fiorentina 4-0 Marcatori: 13' pt Mancini, 17' pt Wesley, 34' pt Hermoso, 13' st Pisilli Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 7 (27' st Ghilardi 6.5), Ndicka ... gazzettadelsud.it Roma formato Champions, Fiorentina-fantasma: 4-0 all'Olimpico. Giallorossi a -1 dalla Juve https://gazzettadelsud.it/p=2204870 - facebook.com facebook Una Roma formato bulldozer conquista la scena nella lotta alla Champions. Travolta la Fiorentina (4-0) e ora Gasp è ad un solo punto dalla Juve e a -3 dal Milan. #RomaFiorentina x.com