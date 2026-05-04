Roma-Fiorentina | 60mila all’Olimpico per l’assalto Champions

Stasera l’Olimpico si riempirà di tifosi per la partita tra Roma e Fiorentina, con più di 60.000 persone attese. La sfida, valida per la trentacinquesima giornata, vede due squadre che cercano punti importanti in classifica. I fan si sono radunati già prima dell’inizio, creando un’atmosfera vivace e carica di entusiasmo. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e si svolge in un stadio gremito di spettatori.

Un Olimpico ribollente di passione si prepara a ospitare stasera il posticipo della trentacinquesima giornata tra Roma e Fiorentina, con oltre 60.000 spettatori pronti a spingere i giallorossi verso un obiettivo Champions sempre più concreto. Come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’impianto capitolino farà registrare l’ennesimo sold out stagionale per quello che rappresenta un vero e proprio spartiacque per le ambizioni della squadra di Gian Piero Gasperini. Una vittoria contro la formazione viola permetterebbe infatti ai capitolini di scalare le gerarchie del rendimento interno, portandosi a quota 39 punti totali conquistati in casa e accorciando a una sola lunghezza il distacco dal Napoli, attualmente secondo in questa specifica graduatoria.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Fiorentina: 60mila all’Olimpico per l’assalto Champions Notizie correlate Roma-Fiorentina: Gasperini cerca punti Champions all’OlimpicoLa corsa per l’Europa della Roma passa per le mura amiche dello Stadio Olimpico, dove oggi i giallorossi affrontano la Fiorentina nel match valido... Roma, Champions League in palio: all’Olimpico arriva la FiorentinaC’è una partita che, per la Roma di Gasperini, racchiude in novanta minuti il senso di un’intera stagione. Altri aggiornamenti Temi più discussi: C'è ancora posto per Roma-Fiorentina: le info per i tifosi giallorossi all'Olimpico; Roma-Fiorentina, Olimpico bollente: presenti quasi 60mila tifosi; Roma-Fiorentina, le info per i tifosi: cancelli aperti alle 18:45; Olimpico da brividi: Roma-Fiorentina verso i 60mila. Roma-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AI giallorossi vogliono approfittare dei passi falsi in campionato di Milan e Juve, cercando di avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions League. La Viola per la salvezza ... tuttosport.com Roma-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vedere la partitaGasperini vuole la vittoria per continuare la corsa al posto Champions League. Il tecnico recupera Koné a centrocampo e Dybala in attacco ... romatoday.it Roma-Fiorentina - Le probabili formazioni dei quotidiani #ASRoma #RomaFiorentina #SerieA x.com ROMA-FIORENTINA: le probabili formazioni dei quotidiani Torna Koné dal 1'. Pisilli in vantaggio su Dybala per un posto con Malen e Soulé https://tinyurl.com/32mfcfxf - facebook.com facebook