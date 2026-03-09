Nella puntata di lunedì 9 marzo de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati in onda. Durante lo show, è stato menzionato un contenzioso tra Sal Da Vinci e altri soggetti, con una frase minacciosa “Vi prenderemo a randellate”. La discussione è stata al centro della scena, attirando l’attenzione del pubblico.

Fiorello e Fabrizio Biggio iniziano una nuova settimana de La Pennicanza con la puntata di lunedì 9 marzo. Ancora non si placano le polemiche ironiche sul Festival di Sanremo e grande protagonista è il suo vincitore, Sal Da Vinci, conteso tra la Rai e i l finto Pier Silvio Berlusconi che mette in atto una controprogrammazione strategica per battere Carlo Conti e la tv di Stato. Ma come sempre gli argomenti della giornata sono vari. Fiorello, il siparietto sul referendum. Fiorello apre con un commento scherzoso sul referendum: “Ho visto molti attori italiani esporsi per il No. Abbiamo bisogno anche di qualche attore per il Sì!”. Lo showman così si rivolge a Biggio, fresco di ruolo in una fiction: “Visto che ora anche tu sei attore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, Sal Da Vinci conteso. “Vi prenderemo a randellate”

Articoli correlati

Fiorello deluso da Cazzullo: la parodia di Sal Da VinciCazzullo ha deriso Sal Da Vanci e così Fiorello ha fatto la sua parodia, immaginando una sua risposta.

Fiorello imita Sal Da Vinci e punzecchia CazzulloLa polemica sulla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo continua a far discutere.

Contenuti e approfondimenti su Fiorello a La Pennicanza Sal Da Vinci...

Temi più discussi: A La Pennicanza, Fiorello e Biggio versione matrimonio napoletano cantano Sal Da Vinci; Fiorello e Biggio sposi: la parodia di Sal Da Vinci è esilarante; Fiorello e Biggio si dicono Per sempre sì: la parodia (imperdibile) di Sal Da Vinci; Fiorello videochiama Sal Da Vinci, 'il papillon gigantesco? Mi ha portato bene'.

Fiorello imita Sal Da Vinci e punzecchia CazzulloLa polemica sulla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo continua a far discutere. Dopo le dure critiche del giornalista Aldo Cazzullo, nelle ... ilsipontino.net

Fiorello e Biggio sposi: la parodia di Sal Da Vinci è esilaranteL a febbre da Festival non si placa e a La Pennicanza scatta l’omaggio più atteso. Fiorello e Fabrizio Biggio hanno lanciato l’esilarante parodia di Per sempre sì, il brano con cui Sal Da Vinci ha tri ... iodonna.it

Sal Da Vinci, le Suore Bologna cantano e ballano “Per sempre sì” – IL VIDEO La canzone vincitrice di Sanremo per le vie della città emiliana - facebook.com facebook

Sal Da Vinci, le Suore Bologna cantano e ballano “Per sempre sì”. E il loro video spopola x.com