Sanremo anche Fiorano sarà protagonista con tre giovani musicisti di Spezzano

Tre giovani musicisti di Spezzano sono stati scelti per esibirsi sul palco di Sanremo, portando un pezzo di Fiorano Modenese alla ribalta. La loro partecipazione si lega alla presenza dell’artista Chiello, che interpreta il brano

Sono Saverio e Fausto Cigarini, insieme a Matteo Pigoni, co-compositori del brano di Chiello e protagonisti sul palco accanto all'artista Si tratta di Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni, professionisti affermati nel panorama musicale contemporaneo, legati da un percorso artistico comune e da solide radici nel territorio fioranese. Saverio Cigarini, laureato in pianoforte e in composizione per la musica applicata alle immagini presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna, collabora stabilmente con Chiello come musicista e co-compositore. Ha lavorato come arrangiatore, compositore e performer con numerosi artisti della scena italiana, tra cui Colombre, Maria Antonietta, Giorgio Poi, Lucio Corsi e Tommaso Ottomano.

