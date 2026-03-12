Fiumicino via al procedimento per estendere fino al 2033 le concessioni demaniali a uso abitativo

Il Comune di Fiumicino ha ufficialmente avviato il procedimento per prolungare fino al 2033 le concessioni demaniali marittime destinate all’uso abitativo. La decisione riguarda le aree interessate e si basa sulle indicazioni della delibera di Giunta comunale. L’iter amministrativo è stato avviato per modificare le attuali concessioni e garantire la proroga delle stesse fino alla fine del 2033.

Fiumicino, 12 marzo 2026 – Il Comune di Fiumicino ha avviato formalmente il procedimento per l'estensione della durata delle concessioni demaniali marittime a uso abitativo fino al 31 dicembre 2033, dando attuazione agli indirizzi contenuti nella delibera di Giunta comunale n. 173 del 25 settembre 2025. Lo stabilisce la determinazione dirigenziale n. 1281 dell'11 marzo 2026, firmata dall'Unità di Progetto Demanio e Patrimonio. Il provvedimento riguarda esclusivamente i beni demaniali marittimi ubicati nel territorio comunale e ricompresi nel gruppo "A" individuato dalla stessa delibera. Per i soggetti interessati si apre ora una finestra di 120 giorni dalla pubblicazione della determinazione per trasmettere al Protocollo del Comune la manifestazione d'interesse e la documentazione richiesta.