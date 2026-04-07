A Gaggiano, nel milanese, l’acqua è tornata nel fontanile di San Vito dopo che era rimasto senza flusso, mettendo in salvo centinaia di pesci che rischiavano di morire. Le autorità locali hanno intervenuto per ripristinare il collegamento idrico, evitando così un danno ecologico. La riattivazione del fontanile è avvenuta nelle ultime ore, garantendo nuovamente il passaggio dell’acqua nel bacino.

Gaggiano (Milano), 7 aprile 2026 - Si sono mosse le istituzioni ed è tornata l’acqua nel fontanile rimasto a secco. Una bella notizia che mette la parola fine a una querelle cominciata il giorno di Pasqua, quando è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il Nucleo ittico-venatorio della Città Metropolitana. Il contadino devia il corso di una roggia. Il contadino ha deviato il corso di una roggia per irrigare i campi e provocando una strage di pesci. Gaggiano, moria di pesci nel canale a San Vito - 6 aprile 2026 - foto SpfAnsa L’agricoltore ha scaricato una grande quantità di terra per forare una diga e deviare l’acqua su un’altra roggia irrigua che, paradossalmente, dopo alcune centinaia di metri torna a confluire con quella lasciata all’asciutto Volontari in azione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ritorna l’acqua nel fontanile di San Vito a Gaggiano: salvati da morte certa centinaia di pesci

Gaggiano, contadino devia il corso dell’acqua per irrigare i campi e provoca una strage di pesciUn contadino devia il corso d’acqua per irrigare i campi e provoca una moria di pesci.

Strage di pesci a Gaggiano: l’ostinazione di un uomo svuota la roggiaA Gaggiano, un agricoltore ha deviato il flusso di una roggia per irrigare i propri terreni, causando la morte di numerosi pesci.

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Acqua a singhiozzo per i residenti di San Vito, che segnalano disagi continui In particolare, durante le ore notturne si registra una sensibile riduzione della pressione. Una criticità che, secondo i residenti, si ripresenta da almeno due anni nel periodo estivo. - facebook.com facebook