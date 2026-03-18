A Messina, il Duomo è pieno di persone che partecipano alle esequie di Daniela Zinnanti, una donna di 50 anni, morta il 10 marzo scorso. La cerimonia si svolge con molte persone presenti, in segno di rispetto e solidarietà. La salma è stata accompagnata fino all’interno della chiesa, dove si tiene la funzione funebre. La comunità si riunisce per dare l’ultimo saluto alla donna uccisa.

Il Duomo di Messina si presenta gremito mentre si celebrano le esequie di Daniela Zinnanti, la donna di 50 anni uccisa il 10 marzo scorso dall’ex compagno. L’atmosfera è carica di dolore mentre i familiari e le autorità si riuniscono per l’ultimo saluto. Sul feretro, Roberta, una delle figlie della vittima, si è inginocchiata in lacrime dopo aver baciato la foto della madre appoggiandosi alla bara. Accanto a lei siede Gaetano, il fratello o figlio presente tra gli assistenti al rito funebre. L’omaggio collettivo nel cuore della città. La presenza nelle navate non si limita ai parenti stretti, ma include figure istituzionali come l’ex sindaco Federico Basile e la senatrice Dafne Musolino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina in lutto: il Duomo gremito per Daniela Zinnanti

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