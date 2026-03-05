Sal Da Vinci torna nella sua Torretta dopo aver vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo. La sua vittoria è stata annunciata durante la manifestazione, e ora si trova in compagnia dei familiari e amici per celebrare il risultato. La serata di festeggiamenti si svolge tra abbracci e parole di gioia, mentre lui invita il pubblico a vivere con lui questo momento speciale.

È festa per il ritorno a casa di Sal Da Vinci, trionfatore della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante napoletano ha voluto festeggiare nel suo quartiere, La Torretta, dove è stato allestito una sorta di palco dinanzi agli uffici della prima Municipalità. Oltre mille persone hanno voluto dare il proprio saluto a Da Vinci e hanno cantato insieme mentre il vincitore di Sanremo stringeva tra le mani il premio. Dopo l'esibizione Sal Da Vinci ha ricevuto una targa dalla Municipalità ed è stata realizzata una torta con la sua foto sul palco dell'Ariston e la statuetta tra le mani.

Sanremo 2026, Sal Da Vinci festeggia la vittoria nella sua Torretta: "Vi porto nel cuore, vivete con me"

Sal Da Vinci, la storia del vincitore di Sanremo 2026: da New York al teatro con Napoli nel cuoreCalato il sipario sul Festival di Sanremo 2026 resta solo una certezza: come sempre è stato un gran bello spettacolo, coronato da una vittoria...

Sanremo 2026, Sal Da Vinci: "Condivido la vittoria con Geolier"“Mi ha chiamato stamattina Geolier, voglio condividere questo premio con lui, che in qualche modo si era visto due anni fa la sua opera incompiuta”.

Sanremo 2026, Sal Da Vinci: La mia vittoria è la gente

Sal Da Vinci a Napoli, dopo Sanremo due concerti all’Arena Flegrea 2026Il ritorno di Sal Da Vinci a Napoli assume un significato particolare dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì. L’artista napoletano ha annunciato due concerti speciali ... napolike.it

TESTO COMPLETO PER SEMPRE SÌ CANZONE SAL DA VINCI SANREMO 2026/ Per te io canterò il più grande giornoSal Da Vinci, testo completo Per sempre sì che canterà al Festival di Sanremo 2026: un brano dedicato all'amore e alla promessa fatta al matrimonio ... ilsussidiario.net

Sal Da Vinci: “Non rispondete alle provocazioni: penzamme 'a musica”. Davanti a una folla festante per il suo rientro dal successo sanremese, l'artista napoletano ha risposto alle pesanti critiche dei giorni scorsi. “Sono arrivate un sacco di provocazioni: io ho s - facebook.com facebook

Ma quale kitsch. Sal Da Vinci sa giocare coi luoghi comuni del romanticismo. Di Antonio Pascale x.com