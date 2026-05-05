Filmato dal vicino mentre picchia i cani con un bastone | condannato

Un uomo è stato condannato a una multa di 6.000 euro e alla confisca dei due cani dopo essere stato ripreso dal vicino mentre colpiva gli animali con un bastone. La decisione giudiziaria prevede anche la revoca della proprietà e la custodia dei cani affidata alle autorità competenti. L’episodio è stato documentato da un video registrato dal vicino e ha portato alla condanna dell’uomo.

Una condanna a seimila euro di multa e alla confisca degli animali, con revoca della proprietà e custodia dei due cani. È quanto ha inflitto il giudice del Tribunale penale di Perugia a un uom, difeso dall’avvocato Daniele Federici, accusato di maltrattamento di animali.La Procura di Perugia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Picchia e violenta una 65enne mentre fa jogging nel Modenese, l’aggressore condannato a 12 anniAveva aggredito lo scorso aprile una donna di 65 anni a Tabina di Magreta mentre quest'ultima faceva jogging. Sbranato da un branco di cani mentre pesca in uno stagno: 16enne morto dilaniato vicino casaI fatti sono avvenuti lo scorso 19 febbraio a Daleville, nello Stato USA dell'Alabama. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: il racconto magico dell’infanzia, film rivelazione di ester ivaki?, protagonista a milano nella rassegna succede vicino a noi - nuove registe slovene; Lo streaming nel 2026 si frammenta: in Italia, tra Prime Video e Netflix, nessun vincitore assoluto; Si masturbava in giardino vestito da donna, le accuse al vicino di casa in un borgo della Valcuvia; Israele: arrestato l'uomo che ha aggredito una suora vicino alla Città Vecchia di Gerusalemme. La consigliera dei Verdi, Brigitte Foppa, ha diffuso sui social il filmato dell'atterraggio, per poi denunciare: «Noi abbiamo pagato 5 euro per il parcheggio» - facebook.com facebook "Per “Totò al Giro D’Italia” non fui semplicemente filmato: mi scritturarono, per una breve partecipazione, dove riproponevo il mio lavoro di radiocronista!". Oggi nel 1922 nasceva il giornalista #LelloBersani. Morì il #31ottobre del 2002. #27aprile. x.com