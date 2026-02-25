Sbranato da un branco di cani mentre pesca in uno stagno | 16enne morto dilaniato vicino casa
I fatti sono avvenuti lo scorso 19 febbraio a Daleville, nello Stato USA dell'Alabama. I cani - quattro pit bull mixes - apparterrebbero a un vicino, arrestato per reati legati alla droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Udine, morto da giorni in casa: sbranato dai quattro cani che accudivaUna tragedia a Udine: il corpo di Flavio Micelli è stato scoperto in casa, vittima di un episodio violento.
È morto Nathan Smith, il figlio del rapper statunitense Lil Jon ritrovato in uno stagno vicino casa sua. Il padre addolorato: “Era una persona di rara gentilezza”È morto Nathan Smith, il figlio del rapper Lil Jon.
Temi più discussi: Paolo Pasqualini sbranato dai rottweiler, la madre dopo la sentenza: Manca la volontà di prevenire; Sbranato da un leone allo zoo davanti agli altri ospiti, il 19enne si era calato nella gabbia: Sognava di diventare un domatore; Asino sbranato dagli sciacalli nella notte a Duino Aurisina; Assalto di lupi all’azienda Acquisti. Sgozzata una vitella nel box.
Vitellina sbranata da un branco di lupiGROSSETO: L'animale, 5 mesi, è stato trovato sgozzato al mattino nel box di un'azienda che alleva bovini da latte. Attorno a lei numerose impronte di predatori ... toscanamedianews.it
Batman, il cane eroe morto sbranato da un branco di lupi: «Stava proteggendo le 1200 pecore dell'allevamento»Stava svolgendo il suo lavoro da cane pastore, proteggendo le 1200 pecore dell'allevamento di Alessandro Pachera, a Novezza, sul Monte Baido, in provincia di Verona. Ma non è riuscito a fuggire in ... leggo.it
cane sbranato da un branco. borrelli (avs) - Facebook - facebook.com facebook