Moda e territorio | al Next di Capaccio Paestum la decima edizione del Premio Fashion

Sabato 25 aprile alle 21.30, il polo fieristico NEXT di Capaccio Paestum ospiterà la decima edizione del Premio Fashion, un evento che mette in luce il legame tra moda e territorio. La serata si svolgerà nella località nota per i suoi Templi, attirando partecipanti e appassionati da diverse zone. L’appuntamento rappresenta un momento di riconoscimento per le figure di spicco nel settore della moda locale e regionale.

Sabato 25 aprile, alle ore 21.30, il polo fieristico NEXT di Capaccio Paestum ospita la decima edizione del Premio Fashion in Paestum Città dei Templi. L'evento, organizzato dall'Associazione Paestum Cilento Moda Aps, porta in passerella le collezioni di giovani talenti e assegna riconoscimenti.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Matera si conferma Capitale della Moda: al via la 15ª edizione del Premio Moda® 2026 Milano Fashion Week: CNMI presenta nuove iniziative per la prossima edizione del evento di moda**Milano Fashion Week: il calendario della prossima edizione, presentato da CNMI, annuncia 161 appuntamenti e due nuovi progetti strategici per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Al Cilento Tastes c'è tutto il gusto di un territorio; Sant’Arsenio capitale dell’organetto; Capaccio Paestum, 'Premio Fashion' ottiene il patrocinio del Ministero del Turismo; E-MOTION EXPO GREEN, tre giorni a Paestum per la sfida della transizione energetica. Moda, Regione Lombardia assegna oltre 12 milioni di euro al bando Next FashionSostegno a 73 imprese per innovazione, sostenibilità e valorizzazione dell’artigianato d’eccellenza (mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2026 – Regione Lombardia conferma il proprio impegno strategi ... mi-lorenteggio.com Moda, la Lombardia assegna 12,3 milioni al bando Next Fashion per innovazione e sostenibilitàLa Regione Lombardia assegna oltre 12,3 milioni di euro al bando Next Fashion, confermando il proprio impegno strategico a sostegno del sistema moda. L’iniziativa, finanziata nell’ambito del Pr Fesr 2 ... ecodallecitta.it InfoCilento.it. . Il Sud Italia si candida a capitale della Transizione Energetica. È stato inaugurato al Next (Ex Tabacchificio) di Capaccio Paestum l’E-Motion Expo Green, il salone professionale che sta tracciando la rotta verso un domani a zero emissioni. Fi facebook