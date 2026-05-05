A aprile 2026, la Fiat Pandina ha raggiunto le 8.571 immatricolazioni, secondo i dati ufficiali UNRAE. Il modello si conferma al primo posto delle vendite nel mese, mantenendo una posizione di rilievo nel mercato italiano. La sua presenza continua tra le preferenze degli acquirenti si riflette nel numero elevato di unità vendute in un singolo mese.

La Fiat Pandina ad aprile 2026 ha registrato 8.571 immatricolazioni in un solo mese, secondo i dati ufficiali UNRAE. Nel cumulato gennaio-aprile 2026 ha già piazzato 45.601 unità: una sola auto vale il 7,12% di tutto il mercato italiano. È il quarto mese consecutivo del 2026 che la chiude in vetta. Ma cosa la rende ancora oggi imbattibile, vent’anni dopo il lancio della seconda generazione, e cosa cambierà davvero con la nuova Pandina prevista per fine 2027? Pandina 2026: i numeri del dominio. Aprile 2026: 8.571 immatricolazioni (1ª della top 50 UNRAE). Cumulato gen-apr 2026: 45.601 unità — il 7,12% di tutto il mercato. Quota segmento A: oltre il 50% (più della metà delle citycar in Italia sono Pandine).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Fiat Pandina 2026 regina d’Italia: 8.571 vendute in un mese, perché vince ancora?

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