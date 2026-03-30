Nuova Fiat Pandina | torna l’auto più amata d’Italia a meno di 15.000 euro?

La nuova Fiat Pandina sarà disponibile tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. La vettura sarà costruita sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, utilizzata anche da altri modelli come la Citroën C3 e l’Opel Frontera. Il prezzo di lancio dovrebbe essere inferiore ai 15.000 euro.

La nuova Fiat Pandina arriverà tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028, e porterà con sé una rivoluzione silenziosa: nascerà sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, la stessa base della Citroën C3 e dell’Opel Frontera. Una scelta industriale precisa — condividere i costi con la futura Citroën C1, che sarà la sua gemella tecnica, per tenere il prezzo sotto i 15.000 euro. L’immagine di copertina è un render non ufficiale creato con AI. Piattaforma Smart Car: cosa significa. La piattaforma Smart Car è la risposta di Stellantis all’offensiva delle auto cinesi economiche in Europa. È progettata per coprire il segmento entry-level con auto compatte, leggere e a basso costo di produzione. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Pandina: torna l’auto più amata d’Italia a meno di 15.000 euro? Articoli correlati Nuova Fiat Pandina 2030: a maggio verrà svelato qualcosa in piùAl momento non ci sono conferme ufficiali da parte di FiatStellantis che la nuova generazione della Fiat Pandina che dovrebbe arrivare nel 2030. Nuova Fiat Panda 2029: come sarà la piccola Pandina?Ecco come si prospetta la nuova generazione della “Pandina” (Fiat Panda) verso il 20292030 secondo le informazioni finora disponibili da fonti del... NUOVA Fiat Grande PANDA: QUANTO È SICURA DAVVERO L'abbiamo messa alla PROVA nei TEST DI STABILITÀ