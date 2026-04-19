Fiat Pandina vs Dacia Sandero | scontro delle due più vendute d’Italia

Nel 2026, due modelli di automobili si sono distinti come le più vendute in Italia: la Fiat Pandina e la Dacia Sandero. La Pandina ha un prezzo di partenza di 15.950 euro, mentre la Sandero viene proposta a circa 14.000 euro. Entrambi i veicoli sono stati scelti da molti consumatori, consolidando la loro posizione sul mercato nazionale. La differenza di prezzo tra i due modelli è evidente, ma entrambi hanno riscosso grande successo tra gli acquirenti italiani.

Sono le due auto nuove più vendute d’Italia nel 2026. La Fiat Pandina da 15.950€, la Dacia Sandero da 14.800€. Due filosofie opposte: la Fiat punta sul brand nazionale più amato, la Dacia sul prezzo più basso in assoluto d’Italia. 1.150€ di differenza, mondi diversi di equipaggiamento e mercato. Scontro diretto. Leggi anche: Fiat 2026 · Dacia 2026 · l’auto che vale il 7,6% del mercato italiano Prezzi base. Fiat Pandina Dacia Sandero Prezzo base 15.950€ Pop 14.800€ Essential Versione media 16.800€ Icon 15.800€ Expression Top di gamma 19.050€ Cross 17.800€ Journey TCe 100 GPL Non disponibile Sì, Eco-G 120 CV da 16.500€ Sandero costa 1.150€ meno in versione base.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Fiat Pandina vs Dacia Sandero: scontro delle due più vendute d’Italia Fiat Panda vs Dacia Sandero : la voiture NORMALE est-elle de retour Notizie correlate Dacia Sandero e Fiat Grande Panda: due approcci diversi per la city car economicaLa nuova Dacia Sandero si affaccia sul mercato italiano con un restyling che ne rinnova l’immagine senza stravolgere la filosofia che l’ha resa la... Nuova Fiat Pandina: torna l’auto più amata d’Italia a meno di 15.000 euro?La nuova Fiat Pandina arriverà tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028, e porterà con sé una rivoluzione silenziosa: nascerà sulla piattaforma Smart... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fiat 2026: listino completo da Pandina a 600 con prezzi aggiornati; Fiat Pandina, il nuovo modello può rilanciare l’intera industria italiana; Nuova Fiat Pandina: sarà un vero toccasana per l’industria auto italiana; Fiat in grande spolvero nel 2026 in Europa: Pandina guida e Grande Panda convince. Fiat Pandina vs Dacia Sandero: scontro delle due più vendute d’ItaliaFiat Pandina 15.950€ vs Dacia Sandero 14.800€: confronto delle due auto più vendute d'Italia. Dimensioni, GPL, consumi 15.000 km, brand e quale conviene davvero. ilgiornaledigitale.it Fiat Grizzly, Panda GPL, Dacia Striker e... : 5 auto in arrivo per cui è meglio aspettareNei prossimi mesi arriveranno 5 nuove auto tra Fiat, Volkswagen, MG e Dacia, con modelli per famiglie, city car e opzioni green e low cost. auto.everyeye.it Fiat propone la Pandina a meno di 10.000 euro e la 600 Sport, elettrica, che arriva a 40.000 euro con optional: due modelli agli estremi della gamma. https://auto.everyeye.it/notizie/differenza-e-fiat-10-000-euro-40-000-euro-872584.htmlutm_medium=Soci facebook Fiat Pandina Hybrid: anche ad aprile costa meno di 10.000 euro x.com