FIAP | autotrasporto escluso dai decreti rischio per il settore

Il settore dell’autotrasporto, che movimenta merci per circa 180 miliardi di euro all’anno, è stato escluso dai recenti decreti approvati dal governo. Questa omissione potrebbe mettere a rischio l’intera filiera produttiva, considerando l’importanza del trasporto su strada per il trasporto di merci e materiali. La mancanza di interventi specifici potrebbe comportare conseguenze negative per le aziende e i lavoratori del settore, che si trovano ora senza supporto diretto dalle recenti normative.

?? Cosa scoprirai Come può un settore da 180 miliardi restare escluso dai decreti? Quali rischi corre la filiera produttiva senza interventi per l'autotrasporto? Perché il Governo ignora un comparto che muove il 92% delle merci? Quando deciderà la FIAP di bloccare la distribuzione nazionale??? In Breve Settore muove il 92% delle merci e pesa per 180 miliardi di euro. L'attività coinvolge 1,4 milioni di lavoratori e incide per il 10% sul PIL. FIAP minaccia sciopero nazionale per pression .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FIAP: autotrasporto escluso dai decreti, rischio per il settore Notizie correlate Settore autotrasporto in panne, intollerabile speculazione: "A rischio la tenuta della filiera logistica"L'allarme di Confartigianato Trasporti Puglia: “Le nostre aziende sono allo stremo e non possono farsi carico di questi extracosti ingiustificati. Autotrasporto tra incertezze e rincari: i vertici nazionali di Cna in città per tracciare il futuro del settoreUn’occasione di confronto e aggiornamento per il settore dell’autotrasporto: è questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata da Cna Fita... Aggiornamenti e dibattiti Autotrasporto, per Unatras l’incontro al Mit è una svolta ma conferma il blocco dal 25 maggioE infatti il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margini del convegno Infrastrutture, logistica e trasporti: nodi del Paese, nodi dell'Industria, organizzato da Confindustria Toscana nord a Pra ... repubblica.it Autotrasporto: da Fiap un rating sull’affidabilità del vettoreVerona, 22 feb. (askanews) – Un rating che indichi la qualità dell’autotrasportatore in termini di sicurezza, affidabilità, sostenibilità e che consenta così al committente di scegliere il partner ... affaritaliani.it