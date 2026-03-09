Settore autotrasporto in panne intollerabile speculazione | A rischio la tenuta della filiera logistica

Confartigianato Trasporti Puglia segnala che il settore dell’autotrasporto sta attraversando una crisi grave a causa dell’aumento rapido e consistente dei prezzi dei carburanti, in particolare del gasolio e dell’HVO. La situazione mette a rischio la stabilità della filiera logistica e solleva preoccupazioni sulle conseguenze di questa speculazione. La denuncia viene fatta in un momento in cui i costi operativi sono in forte crescita.

L'allarme di Confartigianato Trasporti Puglia: “Le nostre aziende sono allo stremo e non possono farsi carico di questi extracosti ingiustificati. Abbiamo già provveduto ad allertare i Prefetti pugliesi sulla gravità della situazione". Chiesto l'intervento del Governo I rincari di questi giorni, connessi alle operazioni belliche che coinvolgono l'Iran e l'area mediorientale, sono frutto di una dinamica chiaramente speculativa. A subire l'innalzamento dei prezzi, infatti, è il carburante già stoccato e a disposizione della rete distributiva. Gli impatti sul settore e sull'economia regionale si preannunciano drammatici. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

