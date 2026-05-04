Autotrasporto tra incertezze e rincari | i vertici nazionali di Cna in città per tracciare il futuro del settore
Sabato 9 maggio alle 10 si terrà a Forlì-Cesena un evento organizzato da Cna Fita, dedicato al settore dell’autotrasporto. L’iniziativa, intitolata “Quali prospettive per l’autotrasporto in un’epoca di incertezze e cambiamenti?”, offrirà un momento di confronto e aggiornamento tra i rappresentanti nazionali e gli operatori locali. La discussione si concentrerà sulle sfide legate ai rincari e alle incertezze che interessano il settore in questo periodo.
Un’occasione di confronto e aggiornamento per il settore dell’autotrasporto: è questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata da Cna Fita Forlì-Cesena, dal titolo “Quali prospettive per l’autotrasporto in un’epoca di incertezze e cambiamenti?”, in programma sabato 9 maggio alle 10 presso la sala.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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