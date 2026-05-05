Fiamme Oro | arrivano 4 giovani promesse per l’atletica leggera

Quattro giovani promesse si sono unite alle Fiamme Oro, il settore di atletica leggera della polizia. Sono atleti provenienti da diverse discipline e nazionalità, pronti a inserirsi nel panorama nazionale. La loro presenza si inserisce nel progetto di rafforzamento della squadra con l’obiettivo di ottenere risultati nei prossimi appuntamenti internazionali, inclusi i Giochi di Pechino 2027. La loro crescita e le competizioni imminenti definiranno il loro ruolo nel team.

? Cosa scoprirai Chi sono i quattro talenti che cambieranno il volto delle Fiamme Oro?. Come faranno questi nuovi atleti a garantire i risultati per Pechino 2027?. Quali specialità tecniche andranno a rinforzare con questi nuovi innesti?. Perché la Polizia ha scelto proprio questi profili per il futuro?.? In Breve Castellani punta ai Mondiali di Pechino 2027 dopo i successi europei under 20.. Frattaroli e Vianelli rinforzano la specialità 4×400 con medaglie e record italiani.. Ghedina, specialista 400 ostacoli, arriva dall'Atletica Meneghina dopo la finale europea under 23.. L'integrazione mira a trasformare i successi giovanili in risultati collettivi per la Polizia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme Oro: arrivano 4 giovani promesse per l’atletica leggera The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Fiamme Oro, quattro nuovi ingressi: giovani azzurri rinforzano l’atleticaIl Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro amplia il proprio organico con l’ingresso di quattro giovani atleti dell’atletica leggera, confermando la linea... L’atletica leggera italiana vive un 21 Marzo d’oroL’atletica italiana, in particolare quella femminile, vive un inizio di primavera davvero d’oro. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Judo, l’Italia in gara al Grand Slam di Dushanbe: Giuffrida e Tavano guidano gli Azzurri; ARRAMPICATA SPORTIVA / Giorgio Tomatis in gara a Varese nella tappa di Coppa Italia Lead; World Cup di Pallanuoto, il Setterosa batte l’Olanda: arrivano le Superfinal; CdM Junior Trap, Italia protagonista al Cairo: Piazza in testa, Tanfoglio secondo. Fiamme Oro, 4 ingressi per l’atleticaQuattro giovani azzurri dell’atletica entrano nel Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro. Tra loro c’è la velocista Margherita Castellani, fresca di debutto in Nazionale assoluta con la 4x100 femminile che ... fidal.it FIAMME ORO Taekwondo PALERMO – SEZIONE GIOVANILE! Un weekend di successi al Campionato Internazionale di Calabria a Corigliano-Rossano, dove i nostri giovani atleti hanno dimostrato talento, determinazione e spirito di squadra conquistando - facebook.com facebook Oltre 600 giovani in campo al Fulvio Iacoboni: le Fiamme Oro trionfano al XXI Memorial Carucci x.com