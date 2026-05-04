Fiamme Oro quattro nuovi ingressi | giovani azzurri rinforzano l’atletica

Il gruppo sportivo della Polizia ha annunciato l’ingresso di quattro nuovi atleti nel settore dell’atletica leggera. Si tratta di giovani promesse nazionali che si sono uniti alla squadra, portando con sé risultati recenti e un talento riconosciuto nelle rispettive discipline. I nuovi ingressi sono stati ufficialmente presentati e si preparano a partecipare alle prossime competizioni nazionali.

Il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro amplia il proprio organico con l’ingresso di quattro giovani atleti dell’atletica leggera, confermando la linea di investimento sui talenti emergenti del panorama italiano. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Tra i nuovi arrivi spicca Margherita Castellani, reduce dal debutto in Nazionale assoluta con la 4×100 femminile alle World Relays di Gaborone, dove ha contribuito alla qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Consulta, quattro ingressi. Il parlamentino dei giovaniUna dimissione volontaria e tre assenze ingiustificate (per almeno tre sedute) hanno portato a quattro sostituzioni tra i componenti della consulta... La Lega si espande nel Barese: quattro nuovi ingressi nei Consigli comunali dell'area metropolitanaLa Lega si rafforza nel territorio barese con nuovi ingressi in Consigli comunali dell'area metropolitana. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: World Relays: 4 Lombardi nei Primi 3 Pass Azzurri; PRONTI PER UNA NUOVA SFIDA VERTICALE: A VARESE LA SECONDA TAPPA DI COPPA ITALIA LEAD; Le Fiamme Gialle medagliate nella prima giornata del Memorial d’Aloja; Oderzo: Aouani, Palmero e azzurrini d'argento. Assoluti indoor, doppietta Fiamme OroDopo l’argento della pesista Anita Nalesso nel prologo di venerdì, si arricchisce il medagliere veneto nella seconda giornata degli Assoluti indoor di Ancona. Le Fiamme Oro fanno doppietta: Larissa ... fidal.it Fiamme Oro VS Rugby Livorno 1931 Risultato: 14-29 Altra vittoria in trasferta sul campo delle Fiamme Oro per la nostra Under 18 che s’impone sui padroni di casa con un punteggio che vale il bonus attacco. I ragazzi rimangono in corsa per le fasi finali scude - facebook.com facebook