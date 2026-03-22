L’atletica leggera italiana vive un 21 Marzo d’oro

L’atletica italiana femminile ha ottenuto due medaglie nella seconda giornata dei Mondiali indoor a Torun. Nadia Battocletti e Zaynab Dosso sono salite sul podio, portando a casa rispettivamente una medaglia d’oro e una di bronzo. La competizione si è svolta il 21 marzo, segnando un momento importante per gli atleti italiani in questa manifestazione.

L’atletica italiana, in particolare quella femminile, vive un inizio di primavera davvero d’oro. Nadia Battocletti e Zaynab Dosso portano vincono due splendide medaglie nella seconda giornata dei Mondiali indoor di atletica a Torun. In Polonia la prima comanda i 3000 metri, la seconda anticipa 60 avversarie di primissimo piano, dominando semifinale e finale. E ora l’Italia, con tre ori, è prima nel medagliere. L’atletica leggera italiana e l’impresa di Nadia Battocletti. Nadia Battocletti compie l’ennesima impresa. All’esordio nella manifestazione, si laurea campionessa del mondo indoor dei 3000. Dopo aver già vinto medaglie a tutti i livelli in pista all’aperto, sui prati e su strada, ecco che completa il quadro con quella indoor. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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