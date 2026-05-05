Fiamme nella notte | una Fiat Punto avvolta dal fuoco si indaga sulle cause

Da lecceprima.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Nardò, un’auto parcheggiata in centro è stata coinvolta da un incendio. Le fiamme hanno avvolto una Fiat Punto, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il fuoco. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle cause dell’incendio, che ha provocato danni alla vettura. Nessuna persona è rimasta ferita.

NARDÒ - Paura nella notte a Nardò, dove un incendio ha interessato un'autovettura parcheggiata in pieno centro abitato. Una ventina di minuti prima dell’una, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli è intervenuta d'urgenza in via Giuseppe Ungaretti, a seguito di una.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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