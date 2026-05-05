Fiamme nella notte | una Fiat Punto avvolta dal fuoco si indaga sulle cause

Nella notte a Nardò, un’auto parcheggiata in centro è stata coinvolta da un incendio. Le fiamme hanno avvolto una Fiat Punto, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il fuoco. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle cause dell’incendio, che ha provocato danni alla vettura. Nessuna persona è rimasta ferita.

NARDÒ - Paura nella notte a Nardò, dove un incendio ha interessato un'autovettura parcheggiata in pieno centro abitato. Una ventina di minuti prima dell’una, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli è intervenuta d'urgenza in via Giuseppe Ungaretti, a seguito di una.🔗 Leggi su Lecceprima.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Notte di fuoco a Terralba: una Fiat Punto viene divorata dalle fiamme? Cosa sapere Incendio distrugge una Fiat Punto in via Sant’Ignazio a Terralba nella notte del 24 aprile. Auto avvolta dal fuoco scivola su una seconda macchina: notte di terrore e vetture distrutteLe cause che hanno fatto divampare la scintilla iniziale nella Citroen non sono affatto chiare. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fiamme nella notte: una Fiat Punto avvolta dal fuoco, si indaga sulle cause; Fiamme nella notte a Nardò, interviene la squadra dei Vigili del Fuoco; Notte di fuoco: distrutta un'auto e danni alla vetrina di un negozio; Monterosso, rogo nel parcheggio del campo da calcio. Alte fiamme, vetture distrutte - Foto. Casarano, fiamme nella notte in via Preite. A fuoco una Fiat PandaIl tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Gallipoli evita il peggio. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Collepasso. leccenews24.it Auto in fiamme nella notte: l’intervento dei Vigili del Fuoco evita il peggioCASARANO (Lecce) - Intervento notturno dei Vigili del Fuoco a Casarano, dove nella notte, poco dopo le 2.30, una squadra del distaccamento di Gallipoli è ... corrieresalentino.it Auto & Chopper. Hans Zimmer · Time. La vera domanda non è quanto costa, ma quanto dura. Fiat Grande Punto 1.2 Fire, un pezzo di storia con soli 57.000km. La vuoi Scrivimi in DM! Roma, Lungotevere della Magliana 114 #fiatgrandepunto #motorefir - facebook.com facebook