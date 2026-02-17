Auto avvolta dal fuoco scivola su una seconda macchina | notte di terrore e vetture distrutte

Una vettura avvolta dalle fiamme ha finito per scivolare contro un’altra auto, provocando una notte di paura e danni ingenti. L’incendio si è sviluppato nella strada di San Giovanni Gemini e ha causato la distruzione di due automobili, mentre i residenti hanno assistito a scene di confusione e shock.

Le cause che hanno fatto divampare la scintilla iniziale nella Citroen non sono affatto chiare. Nessuna ipotesi, né quella dolosa, né quella accidentale, sono state ancora categoricamente escluse Due auto devastate dal fuoco e momenti di caos, nella notte tra domenica e lunedì, in via Pascoli a San Giovanni Gemini. A bruciare, una Citroen C3 usata da un operaio 52enne. L'utilitaria, avvolta dal fuoco, è scivolata su un'Opel Insigna posteggiata poco più avanti. L'incendio si è così propagato anche alla seconda vettura di proprietà di un ventiseienne impiegato. I pompieri del comando provinciale di Agrigento e quelli del distaccamento di Mussomeli poco hanno potuto fare per salvare le macchine, entrambe sono state infatti devastate e distrutte.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

