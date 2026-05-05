Fiamme in un edificio abbandonato a Empoli notte di superlavoro per i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti alle 23:40 di ieri sera in via Salaiola, nel comune di Empoli, per un incendio in un edificio abbandonato di tre piani fuori terra. L'intervento ha richiesto un'operazione di soccorso notturna. La struttura era disabitata e non sono stati segnalati feriti o altre persone coinvolte.

Complesse operazioni di spegnimento, che si sono concluse all'alba con lo smassamento del materiale presente all’interno Sul posto è stata inviata una squadra, un’autobotte e un’autoscala. I vigili del fuoco hanno operato nelle complesse operazioni di spegnimento, che si sono concluse con lo smassamento del materiale presente all’interno dell’edificio frequentato da persone senza fissa dimora, intorno alle 5,30. A scopo precauzionale era presente anche un equipaggio sanitario ma non ci sono stati feriti o intossicati. Giani ad Aulla: “Il Cpr porta degrado. Mi opporrò con tutti i mezzi possibili a una scelta così nefasta” Copyright © Citycomm - p.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Fiamme in un edificio abbandonato a Empoli, notte di superlavoro per i vigili del fuoco Notizie correlate Leggi anche: Rogo in un edificio abbandonato in via Plaia: squadre dei vigili del fuoco impegnate per ore Auto a fuoco nella notte in via Villa Emma a Formigine, fiamme domate dai vigili del fuocoNella notte, le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Modena sono intervenute in via Villa Emma, nel comune di Formigine per un incendio che ha... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ravenna, in fiamme edificio a Brisighella: l'incendio si allarga nella vicina vegetazione; Enorme colonna di fumo grigio scuro dalle campagne: a fuoco un edificio con dentro un'auto; Fiamme in una pelletteria, edificio dichiarato inagibile; Arcella: in fiamme un appartamento al terzo piano di una palazzina, evacuato tutto l'edificio. Fiamme in un edificio abbandonato a Empoli, notte di superlavoro per i vigili del fuocoEMPOLI - I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli sono intervenuti alle 23,40 di ieri sera (4 maggio) nel comune di Empoli, in via Salaiola, per un incendio all’interno di un edificio abbandonat ... msn.com Fiamme alte e fumo nello stabile abbandonatoEMPOLI: L'edificio a tre piani è abituale ricovero di persone senza fissa dimora. Un'intera notte di lavoro per i vigili del fuoco per domare l'incendio ... toscanamedianews.it Mentre le fiamme avanzavano e le squadre antincendio erano impegnate nel difficile compito di fermarle, l'incendio del Monte Faeta, tra le province di Pisa e Lucca, si è rapidamente trasformato in un "fenomeno social", non solo tramite foto e video in diretta, - facebook.com facebook Morire a diciannove anni tra le fiamme dell’auto: l’incidente e l’allarme, “Correte, c’è un incendio” x.com