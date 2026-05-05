Fiamme e boato Incendio all’ex Mamoli

Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio si è sviluppato presso un edificio dismesso, seguito da un’esplosione che ha svegliato gli abitanti del quartiere. Le fiamme sono divampate rapidamente, attirando l’attenzione di residenti e forze dell’ordine intervenute sul posto. L’incendio ha causato danni alla struttura, mentre le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco.

Prima le fiamme, poi una violenta esplosione che ha svegliato l’intero quartiere nella notte tra domenica e lunedì. È accaduto nell’area dell’ex Mamoli di via Isonzo, per cause che restano, al momento, ancora sconosciute e al vaglio delle autorità competenti. L’incendio è divampato nel cuore della notte all’interno dell’edificio, abbandonato ormai da circa quattro anni. Non si esclude che al suo interno possano essersi introdotte persone senza fissa dimora in cerca di riparo, oppure che l’episodio sia riconducibile ad atti di vandalismo o ad altre intrusioni non autorizzate. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e quattro mezzi dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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