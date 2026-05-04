Nella notte tra il 3 e il 4 maggio, un’esplosione ha scosso l’ex Mamoli di via Isonzo a Lacchiarella, Milano. Il boato ha svegliato gli abitanti del quartiere, successivamente si è sviluppato un incendio che non si conoscono ancora le origini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

Lacchiarella (Milano), 4 maggio 2026 – Un forte boato nella notte h a svegliato l’intero quartiere: un ’esplosione si è verificata all’ex Mamoli di via Isonzo, seguita da un incendio le cui cause restano, al momento, sconosciute. Le fiamme sono divampate nel cuore della notte all’interno dell’edificio, abbandonato da circa un anno. Non si esclude che all’interno possano essersi introdotte persone senza fissa dimora in cerca di riparo, oppure che l’episodio sia legato ad atti di vandalismo. Sul posto sono intervenute ambulanze e quattro mezzi dei vigili del fuoco: fortunatamente non si registrano feriti. Chiusa da oltre quattro anni, la Mamoli è rimasta in stato di abbandono, diventando nel tempo oggetto di vandalismi e, verosimilmente, di incursioni da parte di senzatetto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Esplosione e incendio nella notte all’ex Mamoli: il boato sveglia il quartiere di Lacchiarella

Notizie correlate

Leggi anche: Un boato sveglia tutto il quartiere: l'esplosione nel cuore della città

Un boato e il dramma nella notte. Esplosione e morte ad Aramo: Ivo resta sotto le maceriePescia, 11 marzo 2026 – Un boato ha squarciato la notte di Aramo, dove intorno alle cinque la quiete della frazione della Valleriana è andata in...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Esplosione e incendio in una casa a Berzo Demo: ustionati madre e figlio; Paura in via Svetonio, residenti svegliati nella notte da un forte boato; Fuga di gas ed esplosione a Monte di Berzo Demo (Brescia), madre e figlio ustionati: erano nella casa vacanze; Paura nella notte a Porto Azzurro, incendio in una pizzeria.

Fuga di gas ed esplosione a Monte di Berzo Demo (Brescia), madre e figlio ustionati: erano nella casa vacanzeMadre e figlio sono stati trasportati in ospedale a Milano con l'elisoccorso, sono rimasti feriti a causa dell'incendio divampato dopo l'esplosione ... virgilio.it

Esplosione e fiamme: due ustionati e una casa danneggiata a Monte di Berzo DemoUna fuga di gas da una bombola del gas sarebbe la causa dell'incendio. Feriti madre 70enne e suo figlio di 47 anni, che è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Niguarda. quibrescia.it

Ravioli ricotta e spinaci cremosi: un'esplosione di gusto Tempo totale: 1 ora 10 minuti Tempo di preparazione: 50 minuti, Tempo di cottura: 20 minuti Ingredienti per 4 porzioni: 250 g di farina 00 2 uova 300 g di spinaci freschi 250 g di ricotta vaccina 50 g di p - facebook.com facebook

In Austria cinque ragazzi sono stati feriti per l’esplosione di una vecchia bomba mentre erano in campeggio x.com