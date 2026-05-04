Nella zona di Lacchiarella si sono verificati un forte boato e un incendio nell’area precedentemente occupata dall’ex Mamoli. Le fiamme sono divampate in un luogo lasciato senza attività da circa un anno. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente e stanno cercando di chiarire cosa abbia provocato il suono improvviso e l’incendio che si sono verificati nel cuore dell’area abbandonata.

? Cosa scoprirai Cosa ha scatenato il violento boato nel cuore dell'ex Mamoli?. Chi o cosa ha causato l'incendio nell'area abbandonata da un anno?. Perché il piano di bonifica da 775 mila euro è rimasto fermo?. Come influirà questo rogo sul cronoprogramma dei lavori di riqualificazione?.? In Breve Esplosione nell'area industriale attiva dal 1932 su 36.400 metri quadrati.. Piano di bonifica da 775 mila euro presentato a fine 2022.. Indagini su possibili atti vandalici o incursioni di persone senza fissa dimora.. Intervento dei vigili del fuoco con quattro mezzi nella notte del 4 maggio.. Un boato violento ha scosso il quartiere di Lacchiarella nella notte del 4 maggio 2026, quando un’esplosione nell’ex Mamoli di via Isonzo ha innescato un incendio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lacchiarella, boato e fiamme nell’ex Mamoli: indagano le cause

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