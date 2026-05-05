Fials Cisal | La nomina del direttore musicale del teatro La Fenice è una pagina triste della cultura italiana

Fials Cisal ha commentato la nomina del nuovo direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia, definendola una delle pagine più tristi della cultura italiana. La sigla sindacale ha espresso il suo punto di vista sulla vicenda, ritenendo che questa decisione rappresenti un momento negativo per il settore culturale nel paese. La questione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di musica e teatro.

"La vicenda relativa alla nomina del direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia rappresenta, a giudizio di Fials Cisal, una delle pagine più tristi della storia recente della cultura italiana. Una vicenda che ha finito per gettare discredito sull'intero sistema delle fondazioni.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Arriva l'ok della Fondazione: Beatrice Venezi sarà direttore musicale del Teatro la Fenice di VeneziaLa conferma è stata data nelle scorse ore, e a nulla è valsa la campagna denigratoria nei suoi confronti a cui si è assistito negli ultimi mesi:... Beatrice Venezi, via libera alla nomina come direttore musicale della FeniceVia libera alla nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del Gran Teatro La Fenice di Venezia.