Arriva l' ok della Fondazione | Beatrice Venezi sarà direttore musicale del Teatro la Fenice di Venezia

Nelle ultime ore la Fondazione ha ufficializzato che Beatrice Venezi ricoprirà il ruolo di direttore musicale dell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia a partire da ottobre 2026, con un incarico di quattro anni. La decisione è stata comunicata nonostante le critiche e le campagne contro di lei, che si sono susseguite negli ultimi mesi.

La conferma è stata data nelle scorse ore, e a nulla è valsa la campagna denigratoria nei suoi confronti a cui si è assistito negli ultimi mesi: Beatrice Venezi, a partire da ottobre 2026 e per i prossimi 4 anni, sarà il direttore musicale dell'Orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Dopo la riunione del Consiglio di Indirizzo, presieduto dal sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro, durante la quale è arrivata la ratifica della nomina, il soprintendente Nicola Colabianchi ha esposto in una lunga lettera le motivazioni alla base della decisione. All'interno della relazione, lunga tre pagine, Colabianchi ha spiegato di aver voluto rendere pubbliche le ragioni della scelta per "senso di responsabilità istituzionale" e anche a causa della grande "attenzione mediatica" che il caso ha inevitabilmente generato.

