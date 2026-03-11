Il Consiglio d’Indirizzo della fondazione lirico-sinfonica ha approvato la nomina di Beatrice Venezi come nuovo direttore musicale del Gran Teatro La Fenice di Venezia. La nomina avrà durata di quattro anni e entrerà in vigore a partire da ottobre 2026. La decisione è stata comunicata ufficialmente e la nomina è ora definitiva.

Via libera alla nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Il Consiglio d’Indirizzo della fondazione lirico-sinfonica ha espresso approvazione per la designazione, con contratto di quattro anni che avrà inizio da ottobre 2026. Dal 22 settembre 2025, giorno in cui è avvenuta la nomina di Venezi da parte del sovrintendente Nicola Colabianchi, le maestranze del Teatro hanno indetto uno stato di agitazione con proteste, volantinaggi, assemblee, cortei e scioperi, ritenendo il suo curriculum non all’altezza e respingendo le implicazioni politiche che la sua nomina comporterebbe. Per il sovrintendente Colabianchi è un «investimento sul futuro». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Beatrice Venezi, via libera alla nomina come direttore musicale della Fenice

Articoli correlati

Via libera della Fenice. Beatrice Venezi direttore da ottobreTutto confermato: da ottobre Beatrice Venezi sarà “direttore“ musicale della Fenice, nonostante le feroci polemiche degli ultimi mesi e la ferma...

Arriva l'ok della Fondazione: Beatrice Venezi sarà direttore musicale del Teatro la Fenice di VeneziaLa conferma è stata data nelle scorse ore, e a nulla è valsa la campagna denigratoria nei suoi confronti a cui si è assistito negli ultimi mesi:...

Altri aggiornamenti su Beatrice Venezi

Temi più discussi: Via libera della Fenice a Beatrice Venezi direttrice musicale; Beatrice Venezi, via libera della Fondazione: da ottobre direttore musicale della Fenice per 4 anni; Teatro La Fenice conferma Venezi, si dimette Muti jr e l'orchestra protesta; Via libera della Fenice a Venezi direttrice musicale.

La Fenice blinda la direttrice della discordia: via libera a Beatrice Venezi tra le dimissioni di Muti jr e le querele dell’orchestraIl Consiglio approva la nomina di Beatrice Venezi mentre cresce la tensione: orchestrali in sciopero e battaglia legale in corso ... ilfattoquotidiano.it

La Fenice di Venezia: via libera alla nomina di Beatrice VeneziL'impegno di Beatrice Venezi, con un contratto di quattro anni, avrà inizio dal prossimo mese di ottobre ... ilgiornale.it

E poi criticano la destra se nomina Beatrice Venezi alla Fenice… x.com

Via libera della Fenice a Beatrice Venezi direttrice musicale: incarico al via da ottobre VENEZIA – Il Gran Teatro La Fenice compie un passo decisivo verso l’inizio della nuova direzione musicale. Il Consiglio d’indirizzo della Fondazione ha dato il via libera all - facebook.com facebook