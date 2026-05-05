Festival del Sarà | dialoghi sul futuro la tappa bolognese con grandi ospiti

Il Festival del Sarà - Dialoghi sul futuro, ideato e diretto da Antonello Barone, fa tappa a Bologna il 12 maggio, alla Biblioteca d'Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale, Via Nazario Sauro, 202 alle ore 14.30, per il quarto appuntamento dell'undicesima edizione, dopo Bergamo, Roma e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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