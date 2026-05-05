Festival del fumetto d’autore | torna a Ravenna il Coconino Fest

A Ravenna si svolge il Coconino Fest, un festival dedicato al fumetto d’autore. La manifestazione si tiene al Mar e presenta esposizioni di artisti internazionali e italiani. Tra gli autori in mostra ci sono David Prudhomme, Olivier Schrauwen, Luz, Miguel Vila e Yamamoto Miki, artista giapponese. L’evento si svolge in varie aree della città e include anche incontri e presentazioni.

Al Mar il meglio del fumetto d’autore internazionale e italiano con le mostre di David Prudhomme, Olivier Schrauwen, Luz, Miguel Vila e della giapponese Yamamoto Miki. In Biblioteca Classense le opere di Mazen Kerbaj sulla tragedia di Gaza. In prima assoluta il recital teatrale tratto da L’amica.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Coconino Fest, a Ravenna il fumetto d’autore celebra i “Rebels”. E ci sarà anche Vinicio Capossela Sta per ritornare il Coconino Fest, l’evento perfetto per gli amanti dei fumetti d’autorePer tutti gli amanti del fumetto d’autore, sta per ritornare il festival giusto per voi. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il meglio del fumetto e della cultura pop a Forte Marghera: Venezia Comics alla tredicesima edizione; Matitine: una giornata tra fumetti e libri illustrati per bambini; Torna Cassino Fantastica, il festival del fumetto; I fumetti colorano la Galleria Civica di Vittorio Veneto in occasione del festival Works. Festival del gioco e del fumetto Arriva il weekend della fantasia C’è Gif a Officina GiovaniUn vero e proprio laboratorio della fantasia. Torna dopo tre anni di stop Prato Comics + Play, ma alla sua nona edizione cambia format e si trasforma in Gif. Festival del Gioco, Illustrazione & ... lanazione.it Tre giorni di fumetti, cosplay, gaming, manga: il Festival del Nerd di Foggia celebra la 10ª edizioneDal 22 al 24 maggio, per le vie del centro di Foggia, si svolgerà la decima edizione del Festival del Nerd, che quest’anno celebra un traguardo importante e simbolico, confermandosi come uno degli app ... foggiacittaaperta.it Siracusaoggi.it. . FERULA, IL FESTIVAL NAZIONALE DEL BENESSERE A FERLA - facebook.com facebook