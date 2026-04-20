Coconino Fest a Ravenna il fumetto d’autore celebra i Rebels E ci sarà anche Vinicio Capossela

Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno 2026, Ravenna ospiterà la quinta edizione del Coconino Fest, dedicato al fumetto d’autore. La manifestazione prevede mostre, incontri con artisti italiani e internazionali e performance che combinano disegno, musica e teatro. L’evento si aprirà con un’anteprima nella serata di venerdì 29 maggio. Tra le numerose attività, sarà celebrato il tema dei “Rebels” e sarà presente anche Vinicio Capossela.

Coconino Fest, anno quinto. Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno 2026 (con un’anteprima la sera di venerdì 29 maggio) il festival del fumetto d’autore torna a Ravenna con mostre, incontri con maestri internazionali e italiani della nona arte, performance tra disegno, musica e teatro, tanti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Vinicio Capossela è il quattordicesimo artista di B.O.P. – BEATS OF POMPEI 2026“Abbiamo deciso di eseguire “Ovunque Proteggi” a venti anni dalla sua pubblicazione, in una data speciale – racconta Capossela. Leggi anche: “All’estero assaggeranno il nostro piombo”: la Bomba Intelligente dei Patagarri con Vinicio Capossela Contenuti e approfondimenti Torna il Coconino Fest: tra le novità, anche una scuola di fumetto aperta ai ragazziGraphic novel e ospiti internazionali, mostre e workshop per la 5 edizione della rassegna. Anche una collaborazione con Ravenna Festival ... ravennaedintorni.it A Ravenna torna Coconino Fest, dal 21 al 23 giugno la terza edizione del festival del fumettoNel segno della libertà, protagoniste le donne: dalla Francia Valentine Cuny-Le Callet, dalla Germania Anke Feuchtenberger. Ricco programma di otto mostre Torna a Ravenna da venerdì 21 a domenica 23 ... ravenna24ore.it