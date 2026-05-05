Festival Danza Estate verso le 38ª edizione due anteprime a Bergamo tra performance e pratica condivisa

A Bergamo si avvicina la 38ª edizione di Festival Danza Estate, con due anteprime che includono performance e sessioni di pratica condivisa. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino, coinvolgendo artisti e partecipanti provenienti da diverse regioni. Le anteprime si terranno nelle prossime settimane, offrendo un'anticipazione delle attività previste durante il festival principale. La città si sta organizzando per accogliere gli eventi e il pubblico previsto.

Bergamo. In attesa della 38ª edizione di Fde Festival Danza Estate, la città di Bergamo si prepara ad accogliere due appuntamenti che ne anticipano visioni e traiettorie artistiche, offrendo al pubblico esperienze differenti ma complementari: una performance coreografica intensa e immersiva e una pratica performativa aperta, partecipativa e attraversabile. Il 6 maggio alle 21, nella Sala dell’Orologio di Piazza della Libertà, va in scena Fuck me blind, creazione di Matteo Sedda interpretata dallo stesso Sedda insieme a Marco Labellarte (durata 40’). L’evento rientra nel programma di Festival Orlando e Cult!. Ispirato a Blue, film-testamento di Derek Jarman, il lavoro si sviluppa come una coreografia ipnotica che rinuncia alla narrazione per concentrarsi su un movimento continuo, ostinato, quasi magnetico.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Bellaria Film Festival, al via la 44esima edizione: anteprime, concorsi, retrospettive e talkDal 6 al 10 maggio il Bellaria Film Festival torna a essere la casa sul mare del cinema indipendente italiano, giunto quest'anno alla sua 44esima... Leggi anche: Némo Flouret, esplorazione tra danza e performance Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dal 1° luglio al 16 agosto alla Spezia si terrà la settima edizione LA SPEZIA ESTATE FESTIVAL; DANCE WELL TEACHING COURSE 2026, CANDIDATURE PER DIVENTARE INSEGNANTE APERTE FINO AL 22 MAGGIO; La Spezia estate festival, gli eventi dal 1° luglio al 16 agosto tra piazze ed il castello San Giorgio; Ruvo di Puglia si prepara ad ospitare la sesta edizione del festival ‘‘Le Danzatrici en Plein Air’’. Festival Danza Estate, nuove collaborazioni e diffusione sul territorioLa città a passi di danza, ma non solo. La 37 a edizione del Festival Danza Estate scalda i motori, segnando un momento decisivo nella sua evoluzione storica. Quest’anno infatti, per la prima volta, ... ecodibergamo.it Festival Danza Estate: il programma dell’edizione 2025Oggi è il giorno perfetto: con questo messaggio prende il via la 37ª edizione di Festival Danza Estate, in cartellone dal 28 agosto al 14 settembre 2025, e che quest’anno si presenta al pubblico con ... bergamonews.it L'Arena di Verona Opera Festival celebra la Giornata della Danza... con un regalo! Forse sai già che, in estate, l'Arena di Verona si trasforma nel tempio dell'opera sotto le stelle. Quello che forse non sai è che, ogni anno, il suo palcoscenico ospita l'evento - facebook.com facebook