Festival Danza Estate verso le 38ª edizione due anteprime a Bergamo tra performance e pratica condivisa

Da bergamonews.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo si avvicina la 38ª edizione di Festival Danza Estate, con due anteprime che includono performance e sessioni di pratica condivisa. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino, coinvolgendo artisti e partecipanti provenienti da diverse regioni. Le anteprime si terranno nelle prossime settimane, offrendo un'anticipazione delle attività previste durante il festival principale. La città si sta organizzando per accogliere gli eventi e il pubblico previsto.

Bergamo.  In attesa della 38ª edizione di Fde Festival Danza Estate, la città di Bergamo si prepara ad accogliere due appuntamenti che ne anticipano visioni e traiettorie artistiche, offrendo al pubblico esperienze differenti ma complementari: una performance coreografica intensa e immersiva e una pratica performativa aperta, partecipativa e attraversabile.  Il 6 maggio alle 21, nella Sala dell’Orologio di Piazza della Libertà, va in scena Fuck me blind, creazione di Matteo Sedda interpretata dallo stesso Sedda insieme a Marco Labellarte (durata 40’). L’evento rientra nel programma di Festival Orlando e Cult!. Ispirato a Blue, film-testamento di Derek Jarman, il lavoro si sviluppa come una coreografia ipnotica che rinuncia alla narrazione per concentrarsi su un movimento continuo, ostinato, quasi magnetico.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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