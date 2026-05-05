Festival cinema musica e nuove pratiche culturali | si svela la nuova stagione dell' Ex Atr

Venerdì 22 maggio segna l'inizio della nuova stagione culturale presso l'Ex Atr, con una programmazione che comprende festival, rassegne e iniziative dedicate alle arti contemporanee, alla musica e al cinema. La riapertura introduce un calendario ricco di eventi e progetti focalizzati sull’innovazione sociale e le nuove pratiche culturali, offrendo un palinsesto incentrato sulla varietà delle espressioni artistiche e culturali.

La stagione culturale di Ex Atr riparte ufficialmente venerdì 22 maggio, inaugurando un nuovo anno di festival, rassegne e progettualità dedicate alle arti contemporanee, alla musica, al cinema e all’innovazione sociale. Mercoledì 6 maggio, dalle 19 al Diagonal Loft Club - Forlì, le realtà.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Milano si accende: il festival che unisce podcast, cinema e musicaDal 10 al 12 aprile, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano diventerà l’epicentro di un dialogo multidisciplinare che intreccia giornalismo,... Sprint Rules-la nuova stagione della content economy, le nuove regole dell’influencer marketing(Adnkronos) – 'Sprint Rules – La nuova stagione della content economy', è l'evento promosso dall'Unione nazionale consumatori alla Camera dei... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trento Film Festival day 7: Chiodo d’oro ed una polifonia di montagne; Estate alle Serre: cinema, musica e design; 74° Trento Film Festival: una giornata tra musica, cinema e montagna; Bologna, Le Serre d’Estate: cinque mesi di cultura gratuita tra musica, cinema e festival. Successo ad Algeri per 'La musica del cinema'Successo, al Teatro dell'Opera di Algeri, per il concerto 'La Musica del Cinema: da Astor Piazzolla a Ennio Morricone', che si è svolto nel contesto della quindicesima edizione del 'Festival internazi ... ansa.it LA, Italia Film Festival: l'omaggio a Napoli e alla musica partenopea chiudono la 21ª edizioneCon l'omaggio a Napoli e alla sua ricca tradizione musicale si chiude oggi la 21ª edizione del Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival, una settimana intensa di cinema, musica e incontri ... ilmessaggero.it Il 30 aprile, nelle tenute di Al Bano a Cellino San Marco, ha preso il via il Summer Puglia Festival organizzato dall'associazione Nostalgia. Il giorno del primo evento è salito sul palco anche NEVES17, rapper napoletano con canzoni dai testi rivedibili. Nel parc - facebook.com facebook Taobuk, il Nobel Gurnah e Murakami protagonisti del festival dedicato alla “Fiducia” x.com