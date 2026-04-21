Papa Francesco a un anno dalla morte Santa Maria Maggiore gremita di fedeli per il ricordo

A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, si sono svolti diversi momenti commemorativi nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, il luogo dove sono conservate le sue spoglie. La giornata ha incluso un rosario, una messa e l’inaugurazione di una lapide commemorativa, con la basilica gremita di fedeli che hanno partecipato alle celebrazioni. La chiesa è stata scelta per il ricordo ufficiale del Pontefice argentino.

Un rosario, una messa e una lapide commemorativa nella basilica prediletta di Papa Francesco. A un anno esatto dalla morte del Pontefice argentino, la scelta ricade inevitabilmente sulla Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, dove riposano le sue spoglie. Per l’occasione un rosario e una messa in onore di Francesco celebrata dal Cardinale Giovanni Battista Re, che ha letto il messaggio di Papa Leone XIV, impegnato nel viaggio apostolico in Africa. “Ancora sentiamo risuonare le sue esortazioni”, dice Leone su Francesco, “espresse con parole eloquenti, per rendere più comprensibile la lieta notizia: misericordia, pace, fratellanza, odore delle pecore, ospedale da campo e tante altre.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Francesco, a un anno dalla morte Santa Maria Maggiore gremita di fedeli per il ricordo Notizie correlate Papa Francesco, il ricordo del card. Makrickas arciprete Basilica di Santa Maria MaggioreIl ricordo di Papa Francesco dell’arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore, il Cardinale Makrickas. Papa Francesco, il ricordo ad un anno dalla morte, da Meloni a Papa Leone: ‘Raccogliamo la sua eredità ‘Un anno fa, nel giorno del compleanno di Roma,morivapapa Francescodopo un pontificato di 12 anni all’insegna dellamisericordia, della semplicità e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Un anno senza Papa Francesco: cosa ci ha lasciato; Todos, todos, todos!; La tv ricorda Papa Francesco, a un anno dalla scomparsa; Papa Francesco, un anno dopo: una lapide in Santa Maria Maggiore per ricordare le sue 126 visite alla Salus Populi Romani. Papa Francesco, a un anno dalla morte Santa Maria Maggiore gremita di fedeli per il ricordoUn rosario, una messa e una lapide commemorativa nella basilica prediletta di Papa Francesco. A un anno esatto dalla morte del Pontefice argentino, la scelta ricade inevitabilmente sulla Basilica di ... lapresse.it Papa Francesco, Leone XIV e Giorgia Meloni lo ricordano a un anno dalla morte: i messaggi sui social per il PonteficeIl ricordo di Papa Leone XIV nel giorno del primo anniversario della scomparsa di Bergoglio A un anno dalla morte di Papa Francesco, il suo lascito torna ... affaritaliani.it A Plaza de Mayo, a Buenos Aires, oltre 150mila persone si sono ritrovate per un evento fuori dagli schemi: un “rave spirituale” in omaggio a Papa Francesco. In consolle #PadreGuilherme, sacerdote e DJ, che ha trasformato la piazza in uno spazio ibrido tr facebook #PapaFrancesco svelata la lapide a Santa Maria Maggiore, sostò 126 volte davanti alla Salus Populi Romani È stata svelata oggi, nel primo anniversario della morte di Papa Francesco, la lapide commemorativa posta nella Cappella Paolina della Basili x.com