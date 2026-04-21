Papa Francesco il ricordo del card Makrickas arciprete Basilica di Santa Maria Maggiore

Papa Francesco ha ricordato pubblicamente il Cardinale Makrickas, arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore. L’occasione è stata durante un evento ufficiale, dove il Papa ha espresso parole di apprezzamento nei confronti del cardinale, sottolineando il suo ruolo nella comunità religiosa. La memoria di Makrickas viene condivisa con una nota di riconoscimento da parte della Chiesa.

Il ricordo di Papa Francesco dell’arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore, il Cardinale Makrickas. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Francesco, il ricordo del card. Makrickas arciprete Basilica di Santa Maria Maggiore Papa Francesco, il ricordo del card. Makrickas arciprete Basilica di Santa Maria Maggiore Notizie correlate Leggi anche: La basilica di Santa Maria Maggiore celebra la Settimana Santa Le epigrafi nella Basilica di Santa Maria Maggiore di SipontoAlcune di esse sono funerarie, altre invece celebrative , come quella del pilastro interno di destra recante la notizia della riconsacrazione... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le celebrazioni in ricordo di Papa Francesco; Le celebrazioni in ricordo di Papa Francesco; La Chiesa di Ancona-Osimo in preghiera, nel ricordo di Papa Francesco ad un anno dalla morte.; Un anno senza Papa Francesco: il ricordo di un Pontefice che ha segnato la storia. Un anno fa moriva Papa Francesco, il ricordo del suo successore Leone XIVIl 21 aprile 2025, nel giorno di Pasquetta, il decesso di Jorge Mario Bergoglio. Il suo papato è durato più di 12 anni, durante i quali ha messo gli ultimi al centro del mondo ... rtl.it Papa Francesco, Leone XIV e Giorgia Meloni lo ricordano a un anno dalla morte: i messaggi sui social per il PonteficeIl ricordo di Papa Leone XIV nel giorno del primo anniversario della scomparsa di Bergoglio A un anno dalla morte di Papa Francesco, il suo lascito torna ... affaritaliani.it We Play For Peace: “Anche il calcio sente la mancanza di Papa Francesco” Approfondisci qui - facebook.com facebook #PapaFrancesco svelata la lapide a Santa Maria Maggiore, sostò 126 volte davanti alla Salus Populi Romani È stata svelata oggi, nel primo anniversario della morte di Papa Francesco, la lapide commemorativa posta nella Cappella Paolina della Basili x.com