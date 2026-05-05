festa di maggio musica teatro eventi e iniziative

È stato annunciato il programma del Maggio Assaghese, la tradizionale manifestazione organizzata dal Comune di Assago. La rassegna include musica, teatro, eventi e altre iniziative pensate per coinvolgere la comunità locale. Negli anni, questa celebrazione si è consolidata come un appuntamento fisso nel calendario cittadino, portando un fermento di attività e socialità nel territorio. Per tutto il mese si susseguiranno diverse proposte di intrattenimento e cultura.

Presentato il calendario del Maggio Assaghese: la manifestazione promossa dal Comune di Assago che, negli anni, è diventata una vera e propria tradizione cittadina, capace di coinvolgere la comunità e animare il territorio con un ricco calendario di eventi e iniziative. Protagonista dell’edizione 2026 sarà la musica, elemento centrale del programma, insieme a spettacoli di cabaret, teatro, momenti di intrattenimento e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio e delle sue realtà. Il primo appuntamento venerdì in via Matteotti con la collaborazione attiva della Parrocchia e dei commercianti, che garantiranno momenti di convivialità e cena, rafforzando lo spirito di accoglienza e collaborazione che caratterizza la manifestazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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