Festa della Liberazione a Torino | oltre 40 appuntamenti in città per celebrare il 25 aprile tra storia e musica programma eventi fino al 14 maggio

A Torino, le celebrazioni per il 25 aprile si protraggono oltre una giornata con oltre 40 eventi programmati tra musica e incontri sulla storia. Il calendario, presentato dal sindaco, è partito il 30 marzo e si concluderà il 14 maggio, coinvolgendo diverse location della città. La manifestazione comprende appuntamenti quasi quotidiani, distribuiti su più settimane, per ricordare la Festa della Liberazione attraverso iniziative culturali e incontri pubblici.

Torino non limita le celebrazioni della Liberazione a una singola giornata: il programma del 2026, presentato dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha infatti già avuto inizio con i primi appuntamenti il 30 marzo scorso e proseguirà, con incontri quasi quotidiani e diffusi su tutto il.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma per il 25 Aprile e non soloANCONA – È stato definito e approvato oggi, giovedì 16 aprile, dalla Giunta comunale, il calendario delle manifestazioni per la celebrazione del 25... Festa della Liberazione, Genova celebra il 25 Aprile tra memoria, arte e cultura: il programmaIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 25 aprile - Festa della liberazione; 25 Aprile 2026 - Festa della Liberazione; 25 Aprile: Festa della Liberazione; Festa Nazionale della Liberazione. Festa della Liberazione a Gallarate tra bancarelle e artigianato con Mani MagicheA Gallarate la Festa della Liberazione porta una giornata all’insegna della convivialità e del commercio locale: sabato 25 aprile il centro cittadino ospiterà infatti le bancarelle dell’associazione ... varesenews.it Festa della Liberazione a Torino: tutti gli eventi del 25 aprileTorino celebra il 25 aprile con eventi, mostre, concerti e iniziative dedicate alla memoria della Liberazione. torinofree.it Per accompagnarvi verso la giornata più bella dell’anno. Per celebrare i valori della Resistenza. Per far sì che la Festa della Liberazione non si limiti al 25 aprile. Tutti i gadget antifa di People sono in sconto del 30%. Ti aspettiamo su www.peoplepub.it. #antifa facebook