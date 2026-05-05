Festa della mamma nei Vivi bistrot di Roma

Domenica 10 maggio, a partire dalle 11, cinque locali del marchio Vivi, specializzato in Food & Lifestyle, organizzano un evento in occasione della Festa della Mamma a Roma. L'iniziativa coinvolge le sedi del marchio distribuite in città, offrendo un'occasione per condividere momenti conviviali nel rispetto degli orari stabiliti. La giornata si svolge in modo coordinato tra i vari locali, senza ulteriori dettagli sugli eventi specifici.

Domenica 10 maggio, dalle 11, Vivi, marchio Food & Lifestyle, celebra la Festa della Mamma nei suoi cinque locali.Presso il VIVI – Villa Pamphili sarà allestito l’angolo creativo “Quanto è bella la mia mamma” con mini cavalletti, quadretti, colori e pennelli per creare un momento dedicato alla.🔗 Leggi su Romatoday.it

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