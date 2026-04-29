Il borgo delle dame Festa della mamma a Cervara di Roma

Domenica 10 maggio, Cervara di Roma ospiterà l’evento “Borgo delle Dame” in occasione della Festa della mamma. La giornata sarà dedicata alle donne e alle mamme con attività di arte, musica e degustazioni di prodotti locali. Il borgo, situato vicino alla capitale, si prepara ad accogliere visitatori e residenti per questa manifestazione che celebra le madri attraverso diversi momenti culturali e gastronomici.

Per la Festa della mamma, Cervara di Roma, borgo alle porte della Capitale, si tinge di rosa.Domenica 10 maggio, si terrà l’evento "Borgo delle Dame": una giornata dedicata a tutte le donne e alle mamme, tra arte, musica e sapori locali.Ecco il programma della giornata in Piazza Umberto I:Ore 11.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Workshop festa della mamma (mamma e figlio/a): fai fiorire il tuo vaso!Un laboratorio creativo a quattro mani, fatto di chiacchiere, risate e piccoli momenti da ricordare, al termine del quale porterete a casa una... “Mamma che capolavoro!”, laboratorio creativo per bambini per la festa della mammaSabato 9 maggio, dalle ore 15, il Museo Miniscalchi-Erizzo si trasforma in un laboratorio di idee e creatività! Dopo una breve visita alle collezioni... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Fervono i preparativi per la XXVII edizione de La Festa del Rinascimento; Festa patronale a Castro: tra fede, storia e l’incanto del Salento in primavera; Pozzo e Codroipo studentesche trionfano al Palio storico udinese di Avrîl rispolverato dai fogolaristi; Foreste Aperte 2026 a Posada: scopri il programma completo del 25 aprile!. Torino, Festa della Fioritura al Borgo Rubens celebra la rinascitaIl Borgo Rubens sulla precollina di Torino apre le porte alla primavera con la Festa della Fioritura, in programma domenica 29 marzo. Un'intera giornata dedicata alla natura, alla cultura e alla ... ansa.it Gli episodi di intolleranza intorno al 25 Aprile, festa della libertà, fino all'arresto di un giovane che a Roma ha sparato contro due dimostranti Anpi, accusato di tentato omicidio, sono segnali pericolosi. Il linguaggio dell'odio, ovunque, semina violenza. x.com Torta a cuore con copertura di cioccolato. Un'idea per la festa della mamma. https://blog.giallozafferano.it/iannamaria/torta-a-cuore-con-copertura-di-cioccolato/ - facebook.com facebook