Festa della mamma alla Fattoria di Primavera

Da romatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore del Parco di Veio, a Borgo Pineto, prende vita un nuovo spazio pensato per le famiglie: si chiama Fattoria di Primavera ed è il progetto più recente di Beatrice, Martina e Monia — le tre imprenditrici conosciute come "Le Tre Galline", già artefici del fortunato format Fattoria della.🔗 Leggi su Romatoday.it

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