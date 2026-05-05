Festa della mamma a MagicLand

Nel fine settimana di sabato 9 e domenica 10 maggio, MagicLand di Valmontone offrirà l’ingresso gratuito alle mamme accompagnate da un bambino che abbia acquistato un biglietto online. La promozione si applica esclusivamente durante questi due giorni, invitando le famiglie a festeggiare la Festa della Mamma con una giornata di divertimento nel parco. Nessuna altra iniziativa o evento supplementare è stato annunciato in questa occasione.

MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone, celebra la Festa della Mamma: nel weekend di sabato 9 e domenica 10 maggio, tutte le mamme potranno entrare gratuitamente se accompagnate da un bambino con biglietto acquistato online.La promozione prevede una tariffa complessiva a partire da 19,90.🔗 Leggi su Romatoday.it SCANDALO: LOLLO E SOFY LITIGANO PER COLPA MIA! *ho esagerato* Notizie correlate “Mamma che capolavoro!”, laboratorio creativo per bambini per la festa della mammaSabato 9 maggio, dalle ore 15, il Museo Miniscalchi-Erizzo si trasforma in un laboratorio di idee e creatività! Dopo una breve visita alle collezioni... Workshop festa della mamma (mamma e figlio/a): fai fiorire il tuo vaso!Un laboratorio creativo a quattro mani, fatto di chiacchiere, risate e piccoli momenti da ricordare, al termine del quale porterete a casa una... Altri aggiornamenti Temi più discussi: 20 regali per la Festa della mamma 2026: i consigli di Vogue Italia tra lifestyle, fashion e beauty; Aperta la biglietteria per la sfida contro Varese con una promozione speciale per la Festa della Mamma; Festa della mamma al centro Primavera; Festa della Mamma 2026, in che giorno si celebra quest’anno. Festa della mamma 2026, idee regalo last minute: dieci proposte che non sono i soliti fiori (ma se vuoi i fiori, ti diciamo anche quali)Idee regalo festa della mamma 2026 (11 maggio): 10 proposte last minute da meno di 20 euro a oltre 100, dai fiori giusti al cofanetto esperienza, dalla skincare al weekend in Puglia. Consigli per non ... lifestyleblog.it Festa della Mamma: quando si celebra quest’anno e perché la data cambia sempreC’è una domanda che ogni anno torna puntuale: quando si festeggia la Festa della Mamma? A differenza di altre ricorrenze, non esiste un giorno fisso, e questo crea spesso un po’ di confusione. Nel 202 ... blitzquotidiano.it Festa della mamma, regali last minute per sorprenderla: dalla borsa al cappello fino al gioiello personalizzato x.com Rafforzati i controlli e massima attenzione per la festa di San Nicola, uno degli eventi più sentiti della città. Dal Ministero dell’Interno sono arrivati rinforzi per garantire sicurezza durante i giorni dei festeggiamenti, mentre le istituzioni locali invitano cittadini e t - facebook.com facebook