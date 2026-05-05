Festa della Madonna del Soccorso | quattro giorni di eventi a Cori

A Cori, dall’8 all’11 maggio, si svolgeranno quattro giorni di eventi in occasione della festa della Madonna del Soccorso. La celebrazione rappresenta un momento importante per la comunità locale e precede la tradizionale rievocazione estiva del Carosello Storico dei Rioni. La manifestazione coinvolge diverse iniziative che si svolgeranno nella zona alta della città, attirando partecipanti e visitatori.

Un appuntamento molto sentito dalla comunità che anticipa la rievocazione estiva del Carosello Storico dei Rioni di Cori è la festa in onore della Madonna del Soccorso che si terrà a Cori alto dall’8 all’11 maggio.Una festa che alle celebrazioni religiose affianca un ricco programma di iniziative.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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