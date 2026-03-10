Verso la festa in onore della Madonna delle Galline | i primi due eventi ad un mese dalla ricorrenza
A un mese dalla Festa della Madonna delle Galline, Pagani si prepara con due eventi che coinvolgono la comunità locale. Questi appuntamenti sono stati annunciati come momenti di avvicinamento alla ricorrenza, che si celebrerà tra alcune settimane. La cittadina si organizza per accogliere il tradizionale evento religioso, mantenendo vivo il legame con le proprie tradizioni.
Pagani si appresta a vivere il cammino che conduce alla Festa della Madonna delle Galline, con due appuntamenti particolarmente significativi che segnano simbolicamente l’avvicinarsi dei giorni più attesi dalla comunità. Il primo è fissato per mercoledì 12 marzo, con il tradizionale momento della benedizione dei quadri dei toselli, esattamente a un mese dalla festa. Un rito carico di significato che, anno dopo anno, segna l’inizio del conto alla rovescia verso l’abbraccio della Madre con i suoi figli paganesi. Il secondo appuntamento si terrà domenica 15 marzo alle ore 17.30, presso il Salone dell’Annunziatella, con la restituzione pubblica della ricerca etnografica condotta in dieci toselli durante l’ultima edizione della festa dagli studenti dell’Università degli Studi di Salerno, guidati dalla prof. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Articoli correlati
Quattrocentenario della liberazione dalla peste, presentate le iniziative in onore della Madonna del SoccorsoSabato 17 gennaio, alle 10,30, nella chiesa di Sant’Agostino, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle attività legate al “Solenne quarto...
Festa della Donna, un mese di eventi del X Municipio tra Ostia e Acilia: il programma completoOstia, 9 marzo 2026 – In occasione della Festa della Donna, il X Municipio di Roma Capitale promuove un calendario di iniziative dedicate alla...
Madonna delle Galline 2025 Cas marrazz
Tutti gli aggiornamenti su Verso la festa in onore della Madonna...
Temi più discussi: Verso la Festa: Votate l'Atleta Lombardo dell’Anno!; La festa della Pro loco: si guarda al futuro con gratitudine verso i volontari; Festa della Donna: Open Day il 9 marzo al Binaghi; Parte il viaggio in treno storico verso la Festa del Mandorlo in Fiore che illumina la Valle dei Templi.
Parte il viaggio in treno storico verso la Festa del Mandorlo in Fiore che illumina la Valle dei TempliParte il treno storico che attraversa la Valle dei Templi per celebrare la Festa del Mandorlo in Fiore 2026, la più sentita della primavera siciliana: ecco come prenotarlo. siviaggia.it
Napoli verso la festa scudetto, attese 200mila persone sul lungomare. Inaugurata statua di Maradona alta 6 metri. Dove vederla in chiaroNapoli si ricarica dopo lo scudetto: oggi, lunedì 26 maggio, sul lungomare Caracciolo sfileranno due bus scoperti con i calciatori a bordo - è la prima volta che succede in città - che esibiranno la ... ilmessaggero.it
Salernitana, Cosmi verso Crotone tra squalifiche e emergenza difesa - facebook.com facebook
. @seriecofficial | Picerno, si va verso l’esonero dell’allenatore Valerio Bertotto x.com