Naro accoglie la Madonna della Medaglia Miracolosa | quattro giorni tra fede e comunità
A Naro si svolge dal 16 al 19 aprile un pellegrinaggio dedicato alla Madonna della Medaglia Miracolosa, con la presenza della statua proveniente da fuori città. L'evento, che dura quattro giorni, coinvolge la comunità locale in diverse celebrazioni religiose e momenti di spiritualità. La visita rappresenta un’occasione per i cittadini di partecipare a una manifestazione di fede condivisa e di incontrarsi intorno alla devozione religiosa.
Arriva anche a Naro il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa che farà tappa in città dal 16 al 19 aprile coinvolgendo l’intera comunità in un fitto programma di celebrazioni e momenti di spiritualità. L’iniziativa, promossa dai missionari vincenziani.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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