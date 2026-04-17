A Monreale si svolge dal 23 aprile al 3 maggio la celebrazione dedicata alla Festa del SS. Crocifisso, che quest’anno raggiunge il suo 400º anniversario. L’evento si articola in diverse manifestazioni religiose e processioni che coinvolgono la comunità locale. Durante questo periodo, vengono organizzati anche momenti di incontro e iniziative culturali legate alla tradizione religiosa della città. La festa rappresenta un appuntamento annuale molto sentito dagli abitanti di Monreale.

Quattrocento anni. Non è un numero qualunque. A Monreale, la Confraternita del SS Crocifisso si prepara a celebrare un anniversario che pesa come la pietra antica delle sue chiese: la 400ª Festa del SS Crocifisso, con un programma che si estende dal 23 aprile al 3 maggio e che culminerà in una giornata straordinaria, con una Messa Pontificale presieduta dal Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto delle Cause dei Santi e con la grande processione. Tutto comincia il 23 aprile, quando nella Chiesa della SS. Trinità al Collegio di Maria aprirà l’esposizione della vara e degli stendardi, visibile fino al 31 maggio. Dal 24 aprile al 2 maggio, ogni sera alle 18.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, 400ª Festa del SS. Crocifisso: il programma religioso dal 23 aprile al 3 maggio

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