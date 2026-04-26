"Quando cade, non piangetelo dentro il cuore, perché se libero un uomo muore che cosa importa di morire?". Perché la giornata di ieri, Festa della Liberazione, per molti pesaresi, non si riducesse ad una comune scampagnata, è servito intonare "il Partigiano" storica canzone della Resistenza antifascista. E’ con il canto affidato alla voce di Tiziana Gasparini che ha avuto avvio, infatti, la prima edizione del 25 Aprile al Parco Miralfiore, organizzata da Anpi e da Gulliver Utopia. "Oggi festeggiamo la libertà", ha detto Luca Fraternale, presidente della sezione Anpi di Pesaro a 20 anni, mentre sotto il palco dell’81° anniversario scorrazzavano bambini e sotto i filari di alberi cittadini di tutte le età godevano del clima mite; delle battute in famiglia; del cibo sparso sulla coperta adagiata sull’erba.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un 25 Aprile di solidarietà. Festa della Liberazione al parco. E l’Anpi cresce: 1000 tessere

Silvia Salis - Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia ha ritrovato la libertà (18.04.26)

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Contenuti utili per approfondire

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Ricapitolando. Durante alcune delle manifestazioni per il 25 aprile, cioè manifestazioni che dovrebbero celebrare la libertà contro ogni oppressione: • Aggressioni contro chi portava una bandiera ucraina (tra cui anche esponenti politici), cioè la bandiera di un x.com